Veron chega para dar gás ao ataque do dragão

Contratação ao Palmeiras está garantida, por 10,2 milhões de euros. Antigo técnico nas seleções jovens do Brasil diz que o atacante é muito rápido e compatível com Pepê.

Está assegurado o segundo reforço do plantel portista para a nova época. Depois do central David Carmo (ex-Braga), os dragões garantiram a contratação do avançado Gabriel Veron ao Palmeiras, até 2027, numa transferência que custará 10,2 milhões de euros à SAD azul e branca, por 100% do passe. As negociações com o clube paulista chegaram a bom porto e o atacante, de 19 anos, viaja esta quinta-feira para a Invicta, devendo ser oficializado antes do jogo de apresentação com o Mónaco, marcado para depois de amanhã.

Em contacto com o JN, Guilherme Dalla Déa, que foi selecionador dos sub-15 e sub-17 do Brasil (campeão mundial em 2019, com Veron a ganhar o prémio de melhor jogador da competição), diz que o F. C. Porto garante um reforço com grande potencial.