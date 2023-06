Veron com estiramento mas apto para a pré-época

Miguel Pataco Hoje às 22:00 Facebook

Extremo lesionou-se na coxa esquerda num torneio particular disputado no Brasil. Deve regressar à Invicta já na fase final da recuperação.

O pior cenário está, para já, descartado. Segundo os primeiros exames, efetuados numa clínica no Brasil, Gabriel Veron sofreu apenas um estiramento na coxa esquerda, cujo tempo de recuperação deve rondar as três semanas, o que vai permitir que o extremo se apresente quase a 100% para a pré-temporada dos dragões. No entanto, o facto de a lesão ter sido contraída durante um torneio particular está a ser analisado pela estrutura da SAD azul e branca e o futebolista não se deve livrar, no mínimo, de pagar uma multa.

Veron participou num torneio de três contra três na cidade-natal de Assú, no estado do Rio Grande do Norte, e além de ter falhado o prémio de 9600 euros destinado à equipa vencedora, sofreu uma problema muscular. Os testes realizados ontem não revelaram, pelo menos para já, qualquer rotura e se o cenário não se agravar - neste tipo de lesões, o diagnóstico definitivo costuma demorar, pelo menos, 48 horas -, o extremo que o F. C. Porto contratou ao Palmeiras, no verão de 2022 por 10,25 milhões de euros, estará disponível no arranque da nova época.