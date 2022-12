Veron corre para ter minutos na Taça da Liga

Brasileiro não joga desde 26 de outubro, devido a lesão. Voltou a treinar de forma condicionada, mas existe a esperança que possa voltar a ser utilizado antes do final do ano civil.

Gabriel Veron continua a recuperar dos problemas musculares que o afetam desde o jogo com o Club Brugge, no final de outubro para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O brasileiro voltou a treinar com limitações, mas existe a esperança que possa regressar à competição ainda neste ano civil, sendo que os dragões têm agendados dois duelos da Taça da Liga e um da 14.ª jornada do campeonato.

O F. C. Porto visita Chaves na próxima quinta-feira e é possível que Veron volte a integrar a lista de convocados de Sérgio onceição, embora se afigure mais provável, neste momento, que a recuperação total aconteça apenas a tempo da receção ao Vizela, que fecha as contas do Grupo A da Taça da Liga 2022/23.

Além de Veron, também Meixedo, Zaidu e Evanilson continuam entregues ao departamento clínico alargando o lote de indisponíveis que conta, também, com os seis atletas que (ainda) estão no Mundial: Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Eustaquio (Canadá), Taremi (Irão) e Grujic (Sérvia).