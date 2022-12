Veron de regresso ao onze do F. C. Porto

JN Hoje às 20:21 Facebook

O F. C. Porto vai defrontar, esta quarta-feira, o Arouca, a partir das 21.15 horas, no Estádio do Dragão.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Grujic e Galeno; Veron e Taremi

Suplentes: Cláudio Ramos; David Carmo, Rodrigo Conceição, André Franco, Stephen Eustáquio, Pepê, Danny Namaso, Toni Martinez e Gonçalo Borges

Onze do Arouca: Arruabarrena; Milovanov, Basso, Opoku e Mateus Quaresma; Sylla, Soro e David Simão; Alan Ruiz, Oday Dabbagh e Bukia

Suplentes: João Valido; Galovic, Rafael Fernandes, Busquets, Moses, Bruno Marques e Antony

O F.C. Porto tenta fechar o ano com uma vitória com objetivo de manter a perseguição ao Benfica na liderança do campeonato. No onze portista, de notar a primeira titularidade de Gabriel Veron na Liga. Os dragões recebem esta noite, às 21.15 horas, o Arouca, em jogo da 14º jornada.