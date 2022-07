Veron já chegou à Invicta

Gabriel Veron, extremo brasileiro contratado pelo F. C. Porto ao Palmeiras, chegou ao final da manhã desta sexta-feira ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Seguem-se os exames médicos e a oficialização do vínculo com os dragões.

Reforço sonante do F. C. Porto, Gabriel Veron já está na Invicta para assumir o compromisso com os dragões para as próximas cinco temporadas.

O extremo brasileiro, de 19 anos, chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro ao final da manhã desta sexta-feira, tendo saído pela área VIP.

O voo proveniente de São Paulo aterrou perto do meio-dia (11.48 horas), uma hora mais tarde do que o previsto. Seguem-se os exames médicos na cidade do Porto e a oficialização do contrato pela SAD dos azuis e brancos, vínculo esse que será válido até junho de 2027.

O F. C. Porto vai pagar 10, 3 milhões de euros pelo ex-avançado do Palmeiras, tendo adquirido a totalidade do passe do futebolista que era treinado, no Verdão, pelo português Abel Ferreira.

Eleito em 2019 o melhor jogador do Mundial de 2017, Veron deverá ser apresentado pelo F. C. Porto neste sábado, antes do particular entre os dragões e o Mónaco, no Estádio do Dragão (20 horas).