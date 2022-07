Veron já está em Portugal e Brian Brobbey junta-se a Francisco Conceição no Ajax

O avançado Gabriel Veron (ex-Palmeiras) chegou esta sexta-feira à Invicta num voo proveniente de São Paulo. O novo reforço do F. C. Porto vai cumprir, nesta tarde, exames médicos e depois será oficializado como reforço dos portistas. De saída dos dragões rumo ao Ajax, Francisco Conceição terá como novo companheiro Brian Brobbey, que chega ao campeão dos Países Baixos, oriundo dos alemães do Leipzig.

F. C. Porto: Gabriel Veron, extremo de 19 anos (ex-Palmeiras) que vai ser reforço dos dragões nas próximas cinco épocas já chegou a Portugal. O futebolista brasileiro "aterrou" na Invicta, ao final da manhã desta sexta-feira, num voo proveniente de São Paulo, que chegou com atraso de cerca de uma hora ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Veron vai cumprir os exames médicos durante a tarde, sendo depois, entre hoje e amanhã, oficializada a contratação. O atacante vai custar à SAD portista 10,3 milhões de euros.

Paços de Ferreira: Tiago Ilori foi oficializado como reforço dos castores, até ao final da temporada. O central, de 29 anos, chega por empréstimo do Sporting e visa colmatar uma das principais lacunas, no plantel sob o comando técnico de César Peixoto.

Oliveirense: O guarda-redes Kadú rescindiu por mútuo acordo com a Oliveirense, após ter regressado na temporada anterior à formação recém-promovida à Liga 2. O internacional angolano em duas ocasiões fez 13 jogos na época passada, em que o emblema caiu à Liga 3 e festejou a promoção, além de já ter vestido as cores oliveirenses em 2017/18 e 2018/19 e representado o Sporting de Espinho nos dois anos seguintes. O guardião, de 27 anos, tem no palmarés uma Liga portuguesa, em 2011/12, ao serviço do F. C. Porto, clube que o formou, e acumula passagens por outros emblemas portugueses como Varzim e Trofense.

Ajax: Brian Brobbey foi oficializado como reforço do campeão dos Países Baixos, onde será companheiro do ex-portista Francisco Conceição. O avançado de 20 anos assinou por cinco épocas, até 30 de junho de 2027. O negócio com os alemães do Leipzig custou ao Ajax 16,35 milhões de euros, podendo chegar aos 19,35 milhões.

Nacional de Montevideo: O presidente do clube do Uruguai acredita que Luis Suárez vai regressar ao emblema onde esteve grande parte do percurso de formação. "Está muito perto, falta muito pouco. O quê? Falta apenas ele comunicar-nos a decisão final. A família dele já disse que quer regressar ao Uruguai, falta apenas a resposta dele. Mas acredito que esta será favorável às nossas pretensões", disse José Fuentes, ao jornal desportivo espanhol "Marca".

Leipzig: David Raum, defesa esquerdo de 24 anos, está a caminho do Leipzig, oriundo do Hoffenheim. De acordo com o canal alemão "Sport1" o negócio vai realizar-se por 35 milhões de euros.