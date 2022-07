Veron já fala do F. C. Porto: "É um clube gigante e de muita tradição"

JN Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Veron está prestes a assinar pelo F. C. Porto e, em entrevista ao Globoesporte, antes de viajar até Portugal, não esqueceu Abel Ferreira e considerou a transferência um "sonho tornado realidade"

"Fico agradecido por tudo o que vivi no Palmeiras, cheguei aqui como um menino e saio como um homem, sabendo das minhas responsabilidades e do potencial que tenho. Agradeço principalmente aos meus companheiros, à direção e ao Abel, que nestes dois anos de trabalho tanto me ajudou e me preparou para este momento em que deixo o Palmeiras para viver e jogar na Europa", disse o brasileiro, de 19 anos, vincando que o F. C. Porto é um clube "gigante".

"Estou muito feliz com este novo desafio na minha carreira, apesar de ser tudo muito novo sinto-me preparado e confiante para atuar no futebol europeu. O F. C. Porto é um clube gigante e de muita tradição, entrar em campo com aquela camisola vai ser a realização de um sonho", concluiu.

Depois do central David Carmo (ex-Braga), os dragões garantiram a contratação do avançado Gabriel Veron ao Palmeiras, até 2027, numa transferência que custará 10,2 milhões de euros à SAD azul e branca, por 100% do passe. As negociações com o clube paulista chegaram a bom porto e o atacante, de 19 anos, viaja esta quinta-feira para a Invicta, devendo ser oficializado antes do jogo de apresentação com o Mónaco, marcado para depois de amanhã.