Veron na rota do Dragão e os milhões da Juventus por um novo central

JN Hoje às 21:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Num dia dominado pela iminente chegada de Gabriel Veron para reforçar o F. C. Porto, o Sporting oficializou o central mexicano Jesús Alcántar e há caras novas no Boavista, no Arouca e no Rio Ave. No plano internacional, a Juventus bateu 41 milhões de euros pelo central Bremer, enquanto os guarda-redes André Ferreira e Gonçalo Tabuaço vão emigrar.

F. C. Porto: Apesar de ainda não ter sido oficializado pelo Ajax, Francisco Conceição já é dado como certo no clube neerlandês. "Não é segredo que o vemos como um reforço", confessou Gerry Hamstra, diretor técnico do clube de Amesterdão, ao jornal 'Voetball'. A vaga de Francisco Conceição no plantel portista será ocupada pelo brasileiro Gabriel Veron, em trânsito para o Dragão, oriundo do Palmeiras.

Sporting: Depois de ter sido "anunciado" como reforço dos leões nas redes sociais de um restaurante, Jesús Alcántar foi oficializado pelo emblema leonino. O defesa central mexicano, de 18 anos, deixa o Necaxa para se juntar a "um clube com muita história e no qual Cristiano Ronaldo jogou". "Chorei quando soube do interesse do Sporting. Jogar na Europa é um sonho", confessou o jogador, ao sítio oficial do clube de Alvalade.

Gil Vicente: Está encontrado o sucessor de Samuel Lino no plantel gilista. Kevin Medina, extremo de 21 anos, chega a Barcelos por empréstimo do Málaga, da 2.ª divisão espanhola. A cedência por um época custará ao Gil Vicente cerca de 500 mil euros, sendo que, caso o jogador complete 20 jogos, o clube gilista fica obrigado a comprar o passe do avançado espanhol por um valor superior a 1 milhão de euros.

Boavista: O guarda-redes César assinou por duas épocas pelos axadrezados. No percurso do internacional sub-20 brasileiro constam as conquistas de uma Taça dos Libertadores (2019) e de uma Supertaça sul-americana (2020), ambas sob alçada do treinador português Jorge Jesus no Flamengo, bem como dois campeonatos (2019 e 2020), uma Taça do Brasil (2013), uma Supertaça (2020) e o Mundial de sub-20 (2011).

PUB

Arouca: Vitinho e Oriol Busquets reforçam o plantel do Arouca para as próximas três temporadas. O primeiro é um médio ofensivo, de 22 anos, que rescindiu com o Corinthians e se prepara para viver a sua primeira experiência no futebol europeu. Quanto a Busquets, de 23 anos, atua em zonas mais recuadas do meio-campo. Formado no Barcelona, chega a Arouca proveniente dos franceses do Clermon Foot, da Ligue 1.

Rio Ave: Cedido pelo Benfica até ao final da temporada, João Ferreira está de volta a Vila do Conde. O defesa direito jogou até aos 13 anos pelo Rio Ave, antes de se mudar para as águias, onde completou a formação. Na época passada, o jovem lateral, de 21 anos, disputou 16 jogos pelo V. Guimarães, igualmente cedido pelos encarnados.

Estrela da Amadora: O avançado brasileiro Luan Capanni é o 13.º reforço para a temporada 2022/2023. O jogador, de 22 anos, chega por empréstimo dos italianos do AC Milan. Na temporada passada, representou o Viterbese e o Grosseto, ambos da série B italiana.

Juventus: Está encontrado o sucessor do neerlandês De Ligt, que saiu para o Bayern de Munique, no plantel da 'vecchia signora'. O central brasileiro Bremer, que também era pretendido pelo Inter de Milão, chega do Torino, que recebe 41 milhões de euros pela transferência, valor que pode aumentar em 8 milhões de euros por objetivos. O defesa, de 25 anos, assinou até 2027.

Atlético de Madrid: Duas renovações importantes nos 'colchoneros'. O guarda-redes Jan Oblak e o médio Thomas Lemar vão prosseguir as carreiras no Atlético, para satisfação do técnico Diego Simeone. A oficialização dos acordos ocorrerá em breve, sendo certo que o internacional francês vai renovar até 2027.

Granada: André Ferreira dá seguimento ao legado de guarda-redes portugueses no Granada. Depois de ver partir Luís Maximiano para a Lázio, o clube espanhol, que compete na segunda divisão, contratou André Ferreira ao Paços de Ferreira. O guardião, de 26 anos, assinou por duas temporadas.

Anderlecht: Depois de Fábio Silva, o Anderlecht assegura mais um jovem talento português, o guarda-redes Gonçalo Tabuaço, de 21 anos, contratado ao Estrela da Amadora, da Liga 2. O internacional sub-21 luso deverá assinar por quatro temporadas pelo histórico emblema belga.