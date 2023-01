Veron segura o lugar à procura do primeiro golo no campeonato

Nuno A. Amaral Hoje às 20:59 Facebook

Aposta no brasileiro para jogar ao lado de Mehdi Taremi no ataque portista é para manter diante do Casa Pia. Ainda só marcou na Taça.

Surpresa no onze portista na vitória da semana passada sobre o Arouca (5-1), Gabriel Veron deu sinais muito positivos a Sérgio Conceição e vai, ao que tudo indica, manter a titularidade na partida de sábado com o Casa Pia (20.30 horas), no Estádio Nacional. O atacante brasileiro teve um excelente rendimento a jogar no apoio a Taremi e ganhou a corrida ao lugar vago pela lesão de Evanilson, relegando Toni Martínez para o banco.

Diante do Arouca, Veron fez uma assistência para o internacional iraniano e esteve na génese de mais dois golos marcados pelos dragões, tendo realizado, sem dúvida, a melhor exibição ao serviço do F. C. Porto desde que foi contratado ao Palmeiras, no verão, por 10 milhões de euros.