O jogo deste sábado entre o Casa Pia e o F. C. Porto ficou marcado por um momento insólito. Antes do apito inicial, Sérgio Conceição avisou Veron por causa das chuteiras que o jogador escolheu para o encontro. Ao minuto 20, o brasileiro acabou por dar razão ao técnico e trocar as chuteiras.

Veja o momento:

O Casa Pia e o F. C. Porto defrontam-se este sábado, em Oeiras, para a 15.ª jornada da Liga. Pode seguir o ao minuto do duelo aqui.