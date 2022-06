Verstappen com a "pole" e Alonso a brilhar no Canadá

O mau tempo que se abateu em Montreal marcou a qualificação para o Grande Prémio do Canadá, com Max Verstappen a garantir a "pole position" para a corrida deste domingo (19 horas, SportTV) e a ter a companhia, na primeira fila da grelha, de Fernando Alonso, que levou o Alpine ao segundo melhor tempo no Circuito Gilles Villeneuve.

O espanhol foi uma das grandes surpresas da sessão, batendo o compatriota Carlos Sainz, o terceiro mais rápido e que, ao contrário do que tem sido habitual, vai ser o melhor Ferrari na grelha de partida.

Habituado a conseguir "pole atrás de pole" em 2022, Charles Leclerc teve de mudar muitos componentes na unidade motriz do Ferrari - depois da desistência em Baku - e vai partir do fim do pelotão devido a isso mesmo, tal como Yuki Tsunoda, da AlphaTauri.

Numa época que tem sido para esquecer, Lewis Hamilton teve um pequeno motivo de alegria ao conseguir ser quarto com o Mercedes, enquanto os Haas de Kevin Magnussen e Mick Schumacher surpreenderam no quinto e sexto lugares.

George Russell, em Mercedes, foi o único a sair para a pista com pneus secos - todos os outros pilotos continuaram a apostar nos intermédios -, mas a aposta do inglês não teve dividendos, já que o traçado continuava muito molhado e Russell só fez melhor que Daniel Ricciardo e Guany Zhou, que se tornou no primeiro piloto chinês da história a atingir a terceira fase de qualificação.

Sergio Pérez, no segundo Red Bull, bateu na Q2, provocou a interrupção da sessão, e acabou por ficar de fora da luta pela "pole", partindo de 13.º na corrida do Canadá.