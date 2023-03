Verstappen contra o Mundo em busca do tri na Fórmula 1

Miguel Pataco Hoje às 11:15 Facebook

Depois do domínio absoluto em 2022, neerlandês é o grande favorito para a nova época, mas Ferrari e Mercedes querem ter uma palavra a dizer.

O Grande Circo regressa este fim de semana, com o Bahrain a abrir a mais longa temporada da história da competição. Vinte pilotos de 10 equipas enfrentam uns inéditos 23 grandes prémios e seis corridas "sprint" em busca da "volta perfeita" e de um sonho - ser campeão do mundo -, que, como sempre acontece na elite do desporto motorizado, está ao alcance de muito poucos. Bicampeão em título, Max Verstappen entra em 2023 com uma dose de favoritismo como há muito não se via, mas o neerlandês e a Red Bull não podem levantar o pé, sob pena de verem a Ferrari e a Mercedes cada vez mais perto nos retrovisores.

Depois do título de 2021 ter sido decidido na última corrida, frente a Lewis Hamilton e com muita polémica à mistura, o ano passado foi um autêntico passeio no parque para "Super Max". Após um início em que dividiu o protagonismo com o Ferrari de Charles Leclerc, estabeleceu um novo recorde de vitórias numa só época (15) e deixou a concorrência a léguas. Mais maduro e a cometer, claro, menos erros do que no início da carreira, a primeira preocupação de Verstappen em 2023 terá de ser com o companheiro de equipa, Sergio Perez, muito embora seja provável que, em caso de necessidade, as ordens de equipa de Red Bull privilegiem o bicampeão.