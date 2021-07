Verstappen critica Hamilton após acidente: "As celebrações são desrespeitosas"

JN Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Piloto da Red Bull desistiu, este domingo, do GP da Grã-Bretanha depois de um toque no monolugar de Lewis Hamilton e não poupou críticas ao piloto da Mercedes.

Max Verstappen foi mesmo obrigado a ir para o hospital mas já deixou uma mensagem nas redes sociais a garantir que está bem. Lewis Hamilton não foi esquecido, com o piloto da Red Bull a deixar duras críticas.

"Primeiro que tudo: estou feliz por estar bem. Foi um impacto e tanto a 51 G, mas sinto-me melhor. Obviamente, estou muito desapontado por ser afastado da corrida daquela forma. A pena aplicada não ajuda de forma alguma e não faz justiça ao perigoso gesto que Lewis teve na pista. Ver as celebrações após a corrida, ainda no hospital, foi um comportamento desrespeitoso e anti-desportivo. Mas, seguimos em frente", escreveu no Instagram.

Hamilton, que acabou por vencer a corrida, aproximando-se da liderança do Mundial, também abordou o acidente: "Foi uma corrida fisicamente difícil. Isto é um sonho para mim, vencer em frente a todo este público. Não o conseguiria sem o grande trabalho do Valtteri e do espantoso trabalho da equipa. Acidente? Nunca é culpa de apenas uma pessoa. Isto é uma corrida. Apenas sinto que o Verstappen não tem de ser tão agressivo", vincou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)