Verstappen é penalizado e perde a "pole position" no México

Hoje às 00:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), que tinha conquistado a "pole position" para o Grande Prémio do México, foi penalizado em três lugares na grelha de partida para a corrida da 18.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

A decisão foi anunciada no sábado pelos comissários da prova mexicana e está relacionada com o incumprimento por parte de Verstappen de abrandar a velocidade na zona afetada pelo acidente do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).

A penalização imposta ao piloto holandês, que cai para o quarto lugar da grelha, permite ao monegasco Charles Leclerc arrancar da "pole position" na corrida deste domingo, tendo ao seu lado o alemão Sebastian Vettel, colega de equipa na Ferrari.