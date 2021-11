Verstappen faz a "fiesta" no México e alarga vantagem

Miguel Pataco Hoje às 21:02 Facebook

O piloto neerlandês venceu, este domingo, no Circuito Hermanos Rodríguez e passou a ter mais 19 pontos do que Lewis Hamilton na liderança do Campeonato do Mundo. O britânico teve de se contentar com o segundo lugar e, agora, tem menos margem de erro nas quatro corridas que faltam disputar em 2021.

A Mercedes dominou a qualificação e garantiu a primeira fila da grelha, mas a partida correu tudo menos bem aos "flechas negras". Valtteri Bottas, que largou da "pole position", antecipou a travagem na curva 1 para permitir a Hamilton saltar para o comando, mas o plano saiu completamente furado e estragou mesmo a corrida do finlandês, que o melhor que conseguiu foi fazer a volta mais rápida e, assim, "roubar" o ponto extra a Max Verstappen.

O piloto da Red Bull, que partiu de terceiro, aproveitou a indecisão e, por fora e de uma assentada, ultrapassou os dois Mercedes e lançou-se para a nona vitória na temporada, que lhe dá um pouco mais de favoritismo na luta pelo título.

Hamilton ainda foi muito pressionado por Sergio Pérez nas últimas voltas do GP do México, mas o piloto da casa acabou por não conseguir passar o sete vezes campeão do mundo, fechando o pódio em terceiro.

Verstappen passa a ter 19 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, quando faltam disputar os grandes prémios do Brasil, Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi.