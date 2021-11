Verstappen multado por tocar com a mão no carro de Hamilton. Lewis é desclassificado

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Lewis Hamilton foi, este sábado, desqualificado da qualificação do Grande Prémio do Brasil e vai partir do último lugar da grelha. Verstappen tocou no Mercedes do britânico e levou uma multa pesada.

Foi um mau dia para Lewis Hamilton. Depois de ter vencido a qualificação na sexta-feira, o piloto da Mercedes foi, esta tarde, desqualificado da qualificação para o Grande Prémio do Brasil, por irregularidades técnicas detetadas no sistema de DRS, e vai partir do final da grelha na corrida sprint deste sábado em Interlagos.

Verstappen, que lidera o campeonato com 19 pontos de vantagem sobre Hamilton, sairá em primeiro para a sprint race, prova que define a ordem de partida para a corrida de domingo, enquanto o heptacampeão do mundo terá 100 quilómetros para minimizar os estragos, já que vai enfrentar uma penalização de cinco lugares no domingo.

Verstappen com multa pesada

O piloto holandês vai ter de pagar uma multa de 50 mil euros depois de, no final dos treinos livres de sexta-feira, ter tocado no carro de Lewis Hamilton com as mãos.

Através das imagens que foram captadas, é possível ver Verstappen a tirar as luvas e a tocar no monologar do piloto britânico no parque de estacionamento do circuito de Interlagos, em São Paulo, o que vai contra as regras, já que os pilotos estão proibidos de tocar nos carros dos adversários.

O líder do campeonato foi prontamente ouvido pelos comissários e o veredicto foi conhecido hoje.

PUB

Veja as imagens: