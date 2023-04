Verstappen na pole position do GP da Austrália

João Filipe Brandão Hoje às 18:28 Facebook

Russell e Hamilton atrás do piloto neerlandês, enquanto Sergio Pérez despista-se nas qualificações e vai sair no último lugar da grelha de partida.

O frenesim do público australiano fez-se sentir nas qualificações do GP da Austrália, que ditaram a pole position para o bicampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), numa prova agendada para as seis horas da manhã de domingo (hora em Portugal continental). O piloto neerlandês foi o mais rápido do dia, mas George Russell e Lewis Hamilton, ambos da Mercedes, mostraram estar em bom nível ao conseguirem, respetivamente, a segunda e a terceira posição da grelha de partida.

A boa prestação da Red Bull foi manchada pelo despiste de Sergio Pérez, logo na Q1, obrigando-o a ir para o último lugar da formação inicial.

Já Fernando Alonso e Lance Stroll, ambos em Aston Martin, conseguiram manter-se consistentes e ficar no top-10. A nota negativa do dia vai para os Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc, longe do ritmo que prometeram no início da época.