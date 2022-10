Verstappen parte da "pole" para a prova que lhe pode dar o título

JN/Agências Hoje às 15:22 Facebook

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou, este sábado, a "pole position" para o Grande Prémio do Japão, 18.ª prova da temporada, que lhe pode dar já o título mundial em caso de vitória e volta mais rápida da corrida.

Verstappen fez a melhor volta logo na primeira tentativa da derradeira fase da qualificação, a Q3, rodando em 1.29,304 minutos, batendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por apenas 0,010 segundos, a diferença mais curta de uma qualificação esta temporada.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o terceiro, a 0,057 segundos de Verstappen.

"Estou muito contente por estar na pole", frisou o campeão mundial em título.

A corrida poderá ter chuva e baralhar as contas.

"Vai ser interessante ver como se comporta o tempo. Mas estou confiante porque temos um bom carro", disse ainda Verstappen, no final da sessão.

Esta foi a sexta "pole" da temporada para o piloto neerlandês, de 25 anos, 18.ª da carreira.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), o outro candidato ao título, juntamente com Verstappen e Leclerc, parte da quarta posição da grelha.

Com 341 pontos, mais 104 do que Leclerc e 106 do que Pérez, Verstappen precisa de vencer e fazer a volta mais rápida em corrida (que vale um ponto extra) para não depender do que fizerem os adversários e festejar o bicampeonato a quatro provas do final da temporada.

Já esta manhã, o neerlandês tinha sido o mais rápido na terceira sessão de treinos livres, depois de os dois Mercedes terem dominado as duas primeiras sessões, na sexta-feira, disputadas com piso molhado.

O GP do Japão é a 18.ª prova das 22 da temporada.