Verstappen parte de décimo lugar e vence GP da Hungria

O campeão do Mundo, Max Verstappen (Red Bull), continua a impressionar os amantes da Fórmula 1 e, este domingo, teve mais uma grande prestação ao triunfar no GP da Hungria, após partir da décima posição.

O piloto neerlandês completou as 70 voltas ao Hungaroring em 1:39,35.912 horas, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) logo atrás, a 7.834 segundos, seguido do companheiro de equipa George Russell - que partiu da pole position - a 12.337 segundos, a fechar o pódio.

Com estes resultados, Max Verstappen, que alcançou a 28.ª vitória da carreira, soma agora 258 pontos no campeonato, mais 80 do que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi sexto em Budapeste e é segundo no Mundial de pilotos.

Após a realização do 13.º Grande Prémio do Mundial, na Hungria, a competição vai realizar uma pausa de verão, regressando no dia 26 de agosto, na Bélgica.