Verstappen soma a terceira 'pole position' consecutiva

O líder do Campeonato do Mundo de F1, Max Verstappen, conseguiu a terceira 'pole position' consecutiva, quarta da temporada, e vai arrancar do primeiro posto no GP da Áustria, amanhã.

Na sessão de qualificação para o nono Grande Prémio da temporada, o piloto da Red Bull fez a sua melhor volta logo à primeira tentativa, em 1.03,720 minutos, deixando o britânico Lando Norris (McLaren) no segundo lugar, a 0,048 segundos.

O mexicano Sérgio Perez (Red Bull) foi terceiro, a 0,270 segundos, na frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que não foi além da quarta posição, a 0,294 de Verstappen e tem deixado muito a desejar esta época.

Verstappen chega à nona corrida do ano na liderança do campeonato, com 18 pontos de vantagem para Hamilton, sete vezes campeão do mundo, que renovou com a Mercedes até 2023.