Verstappen vai partir no último lugar devido a quarta troca de motor

O líder do campeonato mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, vai partir no último lugar do Grande Prémio da Rússia por ter trocado de motor pela quarta vez este época.

Max Verstappen trocou pela quarta vez de motor esta temporada, uma violação dos regulamentos do campeonato de Fórmula 1. Cada piloto tem três motores por temporada e, entre esses, pode trocar livremente. No entanto, em caso de utilização de um quarto motor, o corredor é penalizado. Verstappen já tinha sido punido com três lugares devido ao acidente com Lewis Hamilton, no GP de Itália.

O corredor dos Países Baixos é atualmente líder do campeonato mundial de Fórmula 1, com mais cinco pontos de vantagem que Hamilton.