Verstappen vence em França e cimenta liderança na classificação

Bernardo Monteiro Hoje às 15:45, atualizado às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Max Verstappen (Red Bull) continua a recuperar de um arranque de época atípico e voltou a triunfar num Grande Prémio, desta vez em França. O piloto neerlandês deu um importante passo para cimentar a liderança na classificação, uma vez que Charles Leclerc (Ferrari) não concluiu a prova devido a um problema com o carro.

O atual campeão, Max Verstappen, saiu vencedor do 12.º Grande Prémio da temporada e aproveitou um azar de Charles Leclerc - o carro teve problemas com o acelerador e o piloto monegasco não conseguiu continuar - para cimentar a liderança na classificação do Mundial de pilotos.

Verstappen concluiu as 53 voltas do circuito Paul Ricard, em França, em 1:30,02.112 horas, seguido por Lewis Hamilton (+10.587 segundos) e George Russell (+16.495 segundos), ambos da Mercedes.

Com este triunfo o neerlandês passa a somar 233 pontos na classificação Mundial de pilotos, seguido por Charles Leclerc, que manteve os mesmo 170 pontos com que entrou em corrida e com Sergio Pérez (Red Bull), a fechar o pódio, com 163.

GP de França, 12.ª corrida da temporada:

1.º Max Verstappen (Red Bull), em 1:30,02.112 horas;

2.º Lewis Hamilton (Mercedes), +10.587 segundos;

PUB

3.º George Russell (Mercedes), +16.495 s;

4.º Sergio Pérez (Red Bull), +17.310 s;

5.º Carles Sainz (Ferrari), +28.872 s.