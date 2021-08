Verstappen vence o grande prémio mais curto de sempre: só teve quatro voltas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:36 Facebook

O piloto holandês venceu, este domingo, um GP da Bélgica insólito. Adiado diversas vezes por causa da chuva e da fraca visibilidade, a prova acabou por ter apenas quatro voltas e foram atribuídos metade dos pontos.

Para os amantes da Fórmula 1, este domingo acabou por ser marcado pela desilusão. Esta tarde disputava-se o GP da Bélgica, no circuito Spa-Francorchamps, e não faltaram fãs à chuva e ao frio à espera de uma das provas mais aguardadas do calendário. Só que, para frustração de todos, a prova acabou por ser cancelado. Ou melhor, até aconteceu mas teve apenas quatro voltas, tornando-se o mais curto grande prémio de sempre.

A anterior prova mais curta tinha sido em 1991, em Adelaide, na Austrália, onde as chuvas torrenciais impediram que fossem cumpridas as 88 voltas previstas. A corrida foi reduzida a 16, tendo sido validadas 14, das quais saiu vencedor o brasileiro Ayrton Senna, à frente do britânico Nigel Mansell e do austríaco Gerhard Berger.

O Gp da Bélgica foi adiado diversas vezes devido à chuva e à fraca visibilidade - esperaram-se cerca de três horas - e os pilotos ainda fizeram uma última tentativa e acabaram por completar quatro voltas atrás do "safety car", até a organização entender, em definitivo, que não havia mesmo condições para continuar. Assim sendo, Max Verstappen, que no sábado havia conquistado a "pole position", acabou por ser declarado vencedor e a FIA manteve os restantes lugares determinados pela qualificação para atribuir a classificação final.

Atendendo a que não foram percorridos 75% das 44 voltas inicialmente previstas, foram atribuídos metade dos pontos, 12,5 para Verstappen, nove para Russell e 7,5 para Hamilton, que permanece na liderança do campeonato, com 202,5 pontos, mais três do que o holandês da Red Bull. Esta é apenas a sexta vez que acontece.

Mesmo com o trunfo, Verstappen não deixou apontar o dedo e atirou que o dia foi "uma tristeza e uma vergonha". Já o campeão do mundo Lewis Hamilton afirmou mesmo esperar que os espectadores pedissem a devolução do dinheiro dos bilhetes: "Fiquei mesmo desiludido. Roubaram uma corrida aos fãs e só espero que lhes devolvam o dinheiro. Corrida curta? Bom, o dinheiro fala mais alto. Toda a gente recebeu o dinheiro e só espero que quem tenha comprado os bilhetes também o receba, porque pagaram para ver uma coisa que acabaram por não ver", afirmou à Sky Sports.

George Russell acabou mesmo por ser o único a sorrir, ao conseguir o primeiro pódio da carreira.