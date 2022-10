Drama e reviravolta ao fechar do pano: Verstappen sagra-se bicampeão no Japão

JN com agências Hoje às 09:19, atualizado às 09:47 Facebook

Max Verstappen, da Red Bell, vence o campeonato mundial de Fórmula 1 depois de Leclerc ter sido penalizado e de ter havido confusão nas contas do campeonato.

Charles Leclerc, da Ferrari, tinha terminado o Grande Prémio do Japão em segundo lugar, mas a FIA aplicou-lhe numa sanção de cinco segundos por ter seguido a direito numa chicane, pelo que cedeu a posição no pódio a Pérez e deu a Verstappen o campeonato do Mundo.

Para acrescentar drama ao caso, numa corrida recheada de peripécias, houve dificuldades em fazer as contas aos pontos, já que a prova só foi corrida em 75% e muitos fãs e jornalistas consideraram que teria de haver um corte na pontuação, mas tal não foi o entendimento da FIA.

"As regras relativas à atribuição de pontos reduzidos (artigo 6.5) só se aplicam em caso de suspensão da prova que não possa ser retomada. Por isso, são atribuídos pontos completos e Max Verstappen é Campeão do Mundo", explicou a FIA.

Max Verstappen estava já a dar uma entrevista pós-corrida ao ex-piloto Johnny Herbert quando foi informado que afinal não teria de esperar por uma nova prova para celebrar o bicampeonato do mundo.

Chuva interrompeu prova

Numa prova reduzida a menos de uma hora, devido à chuva que se abateu sobre Suzuka, Verstappen conseguiu efetuar 28 das 53 voltas antes de esgotado o tempo limite para a conclusão da corrida (três horas).

O neerlandês terminou o GP do Japão com 26,763 segundos de vantagem para Leclerc e 27,066 para o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que acabou promovido a segundo por troca com o monegasco depois de o piloto da Ferrari ser penalizado em cinco segundos por cortar caminho na penúltima curva da corrida, quando se defendia de Pérez.

Com esta 12.ª vitória da temporada em 18 corridas, Verstappen chega aos 366 pontos, mais 114 do que Pérez, quando há 112 em disputa nas quatro provas ainda por realizar.

Incidente com grua

O piloto francês Pierre Gasly reagiu furiosamente após passar por um trator na pista no Grande Prémio do Japão, no mesmo circuito de Suzuka onde Jules Bianchi sofreu um acidente fatal.

Gasly disse que poderia ter morrido após ter encontrado o veículo, que foi destacado para recuperar o carro de Carlos Sainz, depois de o espanhol ter batido debaixo de chuva intensa numa primeira volta caótica.

Bianchi sofreu um acidente fatal em Suzuka, em outubro de 2014, quando colidiu com uma grua que estava a recuperar um carro.