Vertonghen deixa a Luz e ruma ao Anderlecht

O internacional belga Jan Vertonghen acordou, na passada terça-feira, a rescisão de contrato com o Benfica e vai assinar pelo Anderlecht, regressando assim ao país de origem, depois de ter alinhado no Ajax, dos Países Baixos, e no Tottenham, de Inglaterra, antes de assinar pelas águias, no início de 2020/21. Com esta saída, a SAD encarnada poupa cerca de quatro milhões de euros por época.

Vertonghen entrava no último ano de contrato com as águias e, após não ter sido opção do treinador Roger Schimdt neste início de época, a SAD encarnada optou por avançar com a rescisão de contrato, poupando, desta forma, os salários do atleta que, segundo apurou o JN, rondavam os quatro milhões de euros brutos por ano.

O defesa belga foi muito utilizado nas duas épocas completas em que vestiu de águia ao peito - 42 jogos em 2020/21 e 46 na temporada passada -, mas a chegada do treinador alemão mudou a hierarquia dos centrais, com Otamendi e Morato a serem os titulares, enquanto o jovem António Silva tem sido a terceira opção. Recorde-se, ainda, que o Benfica tem Lucas Veríssimo e João Victor, contratado ao Corinthians, que ainda recuperam de lesão.

Vertonghen quer jogar com mais frequência, de forma a poder ser chamado pelo selecionador belga para o Campeonato do Mundo deste ano, que se realiza no Catar.