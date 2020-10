Vertonghen falha Farense devido a fratura

Rui Farinha Hoje às 14:22, atualizado às 14:59 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, afirmou, neste sábado, que Vertonghen estará ausente do jogo, frente ao Farense, devido a lesão. "Tem uma fratura na cara e acho que também não poderá representar a Bélgica nos próximos jogos".

Otamendi e Jardel vão ser titulares no eixo da defesa. "Otamendi não teve muitos treinos comigo mas conhece o jogo. Por seu lado, Jardel vai jogar porque conhece as minhas ideias táticas", referiu.

Sobre o mercado, admitiu que poderá não receber novos jogadores. "Ruben Semedo? O jogador quer vir para Portugal mas o Olympiacos está a pedir muitas fichas por ele... Se pedir menos, não tenho dúvidas que virá. É um grande jogador e no futuro vai ser titular da seleção portuguesa".

Relativamente ao encontro com o Farense, pediu mais eficácia à sua equipa. "Queremos ser mais concretizadores do que no último jogo. Vamos jogar mais em ataque organizacional e o adversário tentará explorar o contra ataque".