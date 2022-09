Vertonghen: "Perdi o orgulho de ser importante"

Jan Vertonghen afirmou nesta sexta-feira, em conferência de Imprensa, que deixou o Benfica por considerar que tinha pouco espaço no plantel. "Perdi o orgulho de ser importante num clube".

"Queria terminar a carreira em Portugal mas no Benfica comecei a perder o controlo. O Anderlecht chegou no momento certo, espero ser feliz aqui", afirmou, com a camisola do novo clube. Relativamente às águias, adiantou que deixou de ser opção. "Sentia-me bem em Lisboa, joguei muitos minutos nas últimas épocas mas depois aconteceram coisas de que não quero falar e perdi o bem estar".

O defesa central, de 35 anos, considera que ainda tem muito para dar. "Não sou de ficar sentado no sofá a receber o meu salário. Assinei por dois anos com o Anderlecht e depois devo terminar a carreira".