Vertonghen testa positivo à covid-19

O Benfica anunciou, através do site oficial, que Jan Vertonghen testou positivo à covid-19 e, por isso, é baixa confirmada para a receção ao Paços de Ferreira, a contar para a 17.ª jornada da Liga, no domingo.

Esta é mais uma contrariedade para a equipa de Nélson Veríssimo, que vê o defesa belga a juntar-se à lista onde figuram Vlachodimos (covid-19), Lucas Veríssimo (lesão), Rodrigo Pinho (lesão), Radonjic (lesão) e André Almeida (castigo).

Vertonghen tem sido um dos pilares da defesa encarnada, ainda desde a era Jorge Jesus, tendo já realizado 26 partidas, em 2021/22, nas quais somou uma assistência.

As águias, atualmente no terceiro lugar da Liga, com 37 pontos, vão defrontar os castores, que seguem na décima posição, com 17.