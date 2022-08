Vertonghen soma interessados e pode deixar o Benfica

O defesa central do Benfica, Jan Vertonghen tem apenas mais um ano de contrato e pode estar de saída da Luz uma vez que tem vários clubes interessados. Neste momento, é terceira opção para o eixo defensivo, atrás de Morato e Otamendi

Segundo os franceses da RMC Sport, Vertonghen tem em mãos a possibilidade de regressar ao seu país natal. Para já, o Club Brugge, da Bélgica, é um dos clubes que já demonstraram interesse em contar com os serviços do belga, mas as negociações não se adivinham fáceis, devido ao elevado salário que aufere.

Em ano de Mundial, a prioridade do camisola 5 das águias passa por somar minutos para poder ser opção, mas parece que Roger Schmidt tem reservado um papel secundário para Vertonghen. Neste sentido o Cercle Brugge estaria a pensar em oferecer dois anos de contrato, mais um de opção.

Além do emblema belga, também o Antuérpia (Bélgica) e o Copenhaga (Dinamarca) mostraram interesse no defesa, de 35 anos.

Com formação no Ajax, Vertonghen passou ainda oito temporadas em grande destaque no Tottenhm, antes de se transferir para o Benfica em 2020/21. Nas duas últimas temporadas assumiu um papel de enorme destaque, tendo disputado 89 jogos pelas águias, mas esta temporada perdeu espaço perante a afirmação de Morato.

Pela seleção da Bélgica o central cumpriu 139 internacionalizações, nas quais marcou 9 golos.