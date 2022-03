Vettel evoca John Lennon para apelar à paz na Ucrânia

JN Hoje às 12:17 Facebook

Piloto alemão da Aston Martin surgiu no Bahrein, para os testes de pré-temporada, com um capacete personalizado com as cores da Ucrânia e símbolos da paz, entre os quais a letra do tema "Imagine".

Já se tinha recusado a participar num Grande Prémio na Rússia, prometeu não se calar perante a guerra na Ucrânia e agora "fala" através do génio de John Lennon.

O alemão Sebastian Vettel, piloto da Aston Martin, continua a ser um dos principais rostos na Fórmula 1 no ativismo contra a invasão russa no solo ucraniano e deu nas vistas no Bahrein com um capacete em que predomina o branco, misturado com as cores da bandeira da Ucrânia e uma pomba da paz.

Às tonalidades evocativas junta-se uma mensagem universal de união, cantada por John Lennon no icónico tema "Imagine". Remata com um simples e forte "Não à guerra", que resume a vontade do mundo. No fundo, tal como não se cansa de repetir John Lennon, "imaginem todas as pessoas a viver a vida em paz".

De recordar que os pilotos presentes no Bahrein para os testes de pré-temporada juntaram-se para pedir o fim da guerra na Ucrânia, numa iniciativa levada a cabo pela Grand Prix Drivers Association, associação de pilotos liderada por Sebastian Vettel, da Aston Martin, e George Russell, da Mercedes.