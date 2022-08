Viana do Castelo recebe festa final da Volta em 2023

Capital do Alto Minho vai, pela primeira vez na história da competição, receber a chegada final, no âmbito das celebrações da Cidade Europeia do Desporto.

Momento histórico para o ciclismo nacional em 2023, com a final da Volta a Portugal a ser acolhido na cidade de Viana do Castelo, pela primeira vez no largo historial da prova.

A confirmação foi dada este sábado ao JN pelo presidente da autarquia do Alto Minho, que falou numa grande "responsabilidade" inserida no programa da Cidade Europeia do Desporto, que em 2023 terá Viana do Castelo como palco.

"Esta oportunidade que a Federação Portuguesa de Ciclismo e a organização da Volta a Portugal nos atribui é o reconhecimento da forma competente e próxima com que estamos com todos os desportos, e nomeadamente com o ciclismo, e este evento que há tantos anos acolhemos", disse Luís Nobre.

O presidente de Câmara antevê "uma grande festa que vai mobilizar todos os vianenses" e lança um repto: "visitem o concelho neste dia para que este momento histórico seja vivido com toda intensidade".

"Estamos preparados e motivados, vamos organizar esta chegada com toda a competência e não tenho dúvidas que os vianenses se vão associar", completou Luís Nobre.

Ao que o JN apurou, esta etapa final vianense vai contemplar uma cronoescalada até ao topo do Monte de Santa Luzia, onde será coroado o vencedor da Volta a Portugal de 2023.