Vianense tem 34 pessoas em isolamento após três testes positivos

Mais de 30 elementos do Vianense, entre futebolistas, equipa técnica, médica e direção, estão em isolamento profilático, após a confirmação de três casos positivos à covid-19, anunciou o clube em comunicado

Segundo o vice-presidente Miguel Passos Silva, o isolamento profilático determinado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) abrange os 24 jogadores do plantel e 10 elementos das equipas técnicas, médica e estrutura diretiva mais próxima da equipa.

O responsável acrescentou que os três jogadores do plantel principal que viram confirmada a infeção pelo novo coronavírus "encontram-se bem".

A direção do clube informou ainda que "o jogo marcado para o próximo domingo, frente ao Vilaverdense Futebol Clube, será reagendado para nova data". O Vianense é sexto classificado da Série A do Campeonato de Portugal, com 15 pontos.

"Desejamos que este período de isolamento decorra sem o aparecimento de novos casos, para que, brevemente, possamos voltar ao trabalho e continuar a lutar pelo objetivo", refere a nota.