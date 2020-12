"Vice" leonino lamenta-se pelo Sporting não tirar proveito financeiro do bom arranque desportivo

Luís Antunes Hoje às 17:26 Facebook

Salgado Zenha, responsável da área financeira do Sporting, desvalorizou, esta quarta-feira, o resultado negativo de 4,2 milhões de euros referente as contas do primeiro trimestre do exercício 2020/2021.

Os 4,2 milhões de euros de prejuízo da SAD, no exercício do primeiro trimestre de 2020/21, não são valorizados pelo dirigente, "seria difícil não ter resultados negativos no meio de uma pandemia", que lamenta sim o facto de o clube não poder beneficiar da onda positiva de resultados desportivos no plano económico.

"É altamente penalizador ter um início de ano tão positivo do ponto de vista desportivo e não poder tirar proveito. Se já o era e se já temos a quebra que temos - cerca de 5 milhões do trimestre - e comparamos um trimestre em que, relativamente ao período homólogo, estamos muito melhor do que estávamos, imaginemos agora se pudéssemos traduzir este efeito, esta onda positiva no futebol", sublinhou o dirigente em declarações à Antena 1.

No seu entender, o Sporting é mais prejudicado do que outros clubes. "Não estamos a conseguir no plano financeiro, tirar proveito do momento desportivo", acentuou.

Salgado Zenha lembrou ainda que o clube realizou boas vendas e que reduziu a massa salarial em 18 milhões de euros.