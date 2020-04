Vice-presidente do Barcelona infetado com coronavírus

JN/Agências Hoje às 18:18 Facebook

Jordi Cardoner acusou positivo à Covid-19, mas está bem e isolado na sua residência. Clube enviou todos os trabalhadores para casa.

O vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, número dois do clube e dedicado à área social, acusou positivo para o novo coronavírus, mas está bem e isolado em casa, informou o F C Barcelona, este sábado.

O dirigente, de 57 anos, faz parte da equipa liderada por Josep Maria Bartomeu e é também neto de um antigo dirigente do clube catalão, Nicolau Casaus, que exerceu funções de vice-presidente entre 1978 e 2003.

Na última semana, o clube espanhol enviou todo o pessoal para casa, incluindo os futebolistas, mantendo reuniões de direção apenas através de teletrabalho.