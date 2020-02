JN Hoje às 17:27 Facebook

Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, e Filipe Osório de Castro, vice-presidente dos leões, foram este domingo alvo de tentativa de agressão depois do jogo de futsal entre os verdes e brancos e o Benfica, no Pavilhão João Rocha.

Segundo apurou o JN, o Sporting vai apresentar uma queixa-crime contra os adeptos que, alegadamente, pertencem à JuveLeo.