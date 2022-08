Vice-presidente minhoto considera festejo uma "situação vergonhosa branqueada com argumentos de racismo"

JN/Agências Hoje às 18:44, atualizado às 20:44 Facebook

Nuno Leite, vice-presidente do V. Guimarães, abordou, esta segunda-feira, o festejo de Yago Cariello no jogo com o Portimonense, considerado o episódio uma "vergonha".

"Ao fim de três jornadas, o Vitória e os seus adeptos têm promovido o futebol português, encheu os estádios de Chaves e de Portimão, onde vimos avós, pais, filhos, netos, ajudando à campanha da Liga 'Mais futebol, menos ódio'. Ora não foi o que vimos em Portimão, mas antes um jogador adversário a simular metralhar os nossos adeptos, uma situação vergonhosa que felizmente não teve consequências maiores face à paixão dos nossos adeptos. A situação foi branqueada com argumentos de racismo. É altura de dizer basta e de parar de brincar com o Vitória. Não brincam connosco. O comportamento desse jogador foi uma vergonha", afirmou Nuno Leite em declarações à Rádio Santiago.

Yago, avançado do Portimonense, marcou o golo do triunfo diante do Vitória de Guimarães e, durante os festejos, pegou na bandeirola e apontou-a aos adeptos do clube vimaranense, simulando uma arma, o que causou uma breve confusão dentro e fora de campo.

Veja o momento: