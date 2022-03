Vice-presidente minhoto desagradado com carga policial em Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:43 Facebook

Nuno Leite, vice-presidente dos minhotos, foi à sala de imprensa criticar a carga policial sobre os adeptos na segunda parte do V. Guimarães - Sporting e que motivou uma interrupção na partida durante seis minutos.

"Aquilo que a direção quer é o regresso da paixão e do inferno branco. E era isso que se estava a passar. Depois, de acordo com aquilo que temos conhecimento, os adeptos do Sporting destruíram uma rede de segurança e, inexplicavelmente, mais uma vez, a carga policial incide só sobre os nossos adeptos. Quem não sente não é filho de boa gente e tiveram a atitude que tiveram. Defenderemos sempre os nossos adeptos, pois são a imagem deste clube, a alma e a paixão. Não é isto que a gente deseja para o futebol. Vamos fazer um levantamento daquilo que se passou e vamos pedir uma reunião ao comando da PSP, porque é nosso dever defender intransigentemente os nossos adeptos", prometeu.

No início da sua intervenção, o vice-presidente elogiou o coletivo. "Dar os parabéns ao Sporting pela vitória, dizer aos nossos jogadores que temos um orgulho imenso na forma brava e lutadora que tiveram e à nossa equipa técnica que bravamente defendem o nosso clube", lembrou. Recorde-se que Pepa foi expulso na primeira parte. O adjunto Samuel Correia e o preparador físico Pedro Oliveira também foram admoestados com cartão vermelho.