Hoje às 12:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Vicente Aboubakar foi apresentado oficialmente como jogador do Besiktas, da Turquia, este sábado de manhã.

O futebolista regressa ao emblema turco, que representou na época de 2016/17, por empréstimo do F. C. Porto.

O internacional camaronês, de 28 anos, ingressou no F. C. Porto no início da época de 2014/15. Fez 125 jogos pelos "dragões" e marcou 58 golos.

O F. C. Porto oficializou, também nas redes sociais, a despedida do avançado.