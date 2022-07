Víctor Gómez sente que o Braga pode vencer um troféu na próxima época

Víctor Gómez, defesa direito contratado, nesta época, pelo Sporting de Braga, acha que a adaptação ao clube está a correr bem. Coletivamente acredita que a equipa poderá festejar, em 2022/23, a conquista de um troféu.

O lateral direito Víctor Gómez disse, nesta quarta-feira no Algarve, onde o Braga está a cumprir o estágio de pré-temporada, que a equipa minhota tem condições para lutar por metas ambiciosas.

"O Braga é uma equipa ganhadora e temos que lutar pela conquista de um troféu esta época", disse o defesa espanhol, aos meios do clube arsenalista.

"O estágio de pré-época está a servir para nos adaptarmos ao ritmo da competição, à carga física exigente que vamos ter durante a época, para depois estarmos na melhor forma possível", fez notar o reforço do Braga.

"Sou um jogador intenso, que com bola tenta ter o máximo de critério possível. É isso que estou a tentar fazer nestes jogos, dar o melhor de mim e tentar ajudar a equipa o máximo possível", acrescentou.

Víctor Gómez chegou ao Braga proveniente dos catalães do Espanhol, cedido até ao final da época, com opção de compra fixada em dois milhões de euros. Se a cláusula for exercida, o internacional sub-21 espanhol assinará um contrato válido por cinco temporadas com o emblema arsenalista.

O defesa lateral, que tem 22 anos, teve passagens pelo Barcelona, Espanhol, Mirandés e Málaga. Na época passada, participou em 35 jogos na segunda liga espanhola ao serviço do Málaga.