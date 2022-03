Victoria Azarenka abandona jogo e anuncia pausa na carreira

JN/Agências Hoje às 18:00 Facebook

A tenista bielorrussa Victoria Azarenka abandonou no domingo o encontro frente à checa Linda Fruhvirtova, nos 16 avos de final do torneio WTA 1 000 em Miami, nos Estados Unidos, anunciando depois uma pausa na carreira.

Azarenka, atual n.º 16 do 'ranking' mundial, abandonou a partida frente à jovem Fruhvirtova, n.º 279 da hierarquia, no decorrer do segundo 'set', depois de perder o primeiro por 2-6 e quando estava novamente a ser batida por 0-3.

"Não devia ter entrado em campo. As últimas semanas foram demasiado stressantes na minha vida pessoal. O último jogo exigiu muito de mim, mas quis jogar. Queria tentar, mas foi um erro", afirmou, em comunicado, a antigo número um mundial, que já conquistou por três vezes o torneio de Miami.

A tenista, que foi das poucas atletas bielorrussas que condenaram a invasão russa da Ucrânia, bem como o apoio do seu país a Vladimir Putin, explicou que vai agora fazer uma pausa na carreira.

"Espero agora fazer uma pausa e conseguir voltar. Sempre encarei os desafios e a pressão da competição, mas hoje [domingo] foi demais. Tenho e vou aprender com isto", salientou, pedindo desculpa aos adeptos.

Há poucas semanas, Azarenka já tinha começado a chorar a meio de um jogo no torneio de Indian Wells, quando enfrentava a cazaque Elena Rybakina, acabando por ser eliminada da prova, ao ser derrotada por 3-6 e 4-6.

Depois desde episódio, a tenista, que tinha feito um publicação a condenar o que estava a acontecer na Ucrânia, acabou por apagar as redes sociais.