Vídeo: A assistência de Rafael Leão no golo do AC Milan

O futebolista português Rafael Leão assistiu, esta quarta-feira, na vitória do AC Milan sobre o Nápoles (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Ao minuto 40 do jogo em San Siro, Rafael Leão, que foi titular no AC Milan, fez o passe para o único golo do ainda campeão italiano em título, frente ao provável futuro vencedor da Serie A.

Através de uma transição rápida, a bola chegou até o internacional português, que serviu Ismael Bennacer, para este, de pé esquerdo, rematar colado, para o único golo do encontro.