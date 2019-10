Vídeo: adeptos do Rangers fazem a festa na Ribeira do Porto

Nuno Barbosa Hoje às 21:06 Facebook

São esperados 2.700 adeptos do Rangers no Estádio do Dragão, para o jogo com o F. C. Porto, esta quinta-feira (17.55 horas, Sport TV1), da terceira jornada do Grupo G da Liga Europa. Muitos deles já estão na Invicta e em clima de festa.

Para já não há registos de desacatos com os apoiantes da equipa escocesa. Todavia, o treinador do Rangers, Steven Gerrard, deixou alguns avisos aos adeptos do clube.

"Já fomos sancionados pela UEFA, portanto temos que estar vigilantes e não lhes dar razões para nos castigarem de uma forma mais severa. O comportamento dos nossos adeptos tem sido exemplar, mas é importante que se mantenha assim. Eles andam sempre atrás da equipa e ajudam-nos muito, mas tudo o que façam antes, durante e depois do jogo será escrutinado",