O S.C. Braga publicou um vídeo de apresentação de Mario González, reforço para a época 2021/2022, que está a ser muito partilhado nas redes sociais.

Na temporada passada, o clube minhoto já tinha agradado aos adeptos com o vídeo de apresentação de Nico Gaitán, e antes do começo de 2021/2022, voltou a repetir o sucesso com novo vídeo. Desta vez, recorre ao muito popular videojogo "Super Mario".

Mario González assinou por quatro anos com o S.C. Braga a troco de 1,5 milhões de euros.