A empresa Hetzel Design partilhou um vídeo daquilo que será o novo estádio do Real Madrid. Nas imagens, podem ver-se as instalações por dentro e por fora, com a inovação tecnológica como um dos maiores destaques do estádio.

O Real Madrid apresentou o projeto para o novo estádio em 2019, com o objetivo de remodelar o Santiago Bernabéu e construir uma arena moderna, inovadora, com vários espaços para atividades diversas e com tecnologia muito evoluída. "O melhor estádio do mundo", como refere Florentino Perez, presidente.

A tecnologia será uma peça central no estádio, que terá um ecrã de resultados de 360º, uma arena dedicada aos desportos virtuais, conteúdos audiovisuais em várias áreas do recinto como hologramas de jogadore, e haverá a possibilidade de projetar várias imagens e vídeos nas bancadas, para que os adeptos possam ter uma experiência tecnológica muito evoluída.

A fachada é também um dos destaques, constituída por linhas e tiras de aço, que poderão ser levantadas para nelas serem projetadas conteúdos visuais. O estádio terá uma cobertura amovível que poderá tapar na totalidade o relvado e bancadas.

O museu do clube vai ser aumentando e ter uma secção interativa com tecnologia de realidade virtual e os adeptos poderão ter fazer uma visita em modo panorâmico.