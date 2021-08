Vídeo. Dragões dão as boas-vindas "a casa" aos adeptos

JN Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O público está, desde o passado fim de semana, finalmente de regresso aos estádios após uma ausência de 17 meses devido à pandemia de covid-19. O F. C. Porto só no próximo domingo volta a abrir a porta do estádio, mas, esta segunda-feira, num vídeo partilhado nas redes sociais, já deu as boas-vindas aos adeptos.

"O regresso a casa. Finalmente... Somos, outra vez, Dragão", escreveram os azuis e brancos na mensagem que acompanha as imagens que assinalam o regresso dos associados às bancadas para apoiarem de perto a equipa principal.

O primeiro encontro com público da casa, pós pandemia, será no domingo, pelas 18 horas, na receção ao Belenenses, na jornada inaugural da Liga Portugal.

Para acederam ao recinto, os associados têm de ter certificado digital de vacinação válido, apresentarem um teste PCR realizado nas 72 horas antes do jogo ou um teste antigénio realizado até 48 antes da partida; além de terem de usar máscara durante todo o encontro, fazer a higienização das mãos à entrada do estádio e respeitar o lugar marcado no bilhete.

Os ingresso estão à venda desde domingo e até dia 7, na Loja do Associado do Estádio do Dragão, no Portal do F. C. Porto e nas F. C. Porto Stores, com a venda a ser primeiro feita para os detentores de lugares anuais, depois para outros sócios e nos dois últimos dias para o público em geral.