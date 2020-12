Vídeo: Messi e a cópia perfeita de lances de génio de Maradona

JN Hoje às 00:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Este poderia ser mais um vídeo de tributo a Diego Armando Maradona, antigo futebolista argentino que faleceu no passado dia 25 de novembro e deixou, aos 60 anos, o desporto-rei de luto. Considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos, a verdade é que os amantes mais novos de futebol tiveram a oportunidade de rever, pelos pés de Messi, muitas das qualidades que tornaram El Pibe eterno.

Este vídeo mostra situações de jogo em que o atual jogador do Barcelona parece fazer uma cópia perfeita de grandes jogadas protagonizadas, primeiro na história, por Maradona. Com a camisola do clube catalão, embora num contexto diferente, Messi até já conseguiu "revisitar" os golos que notabilizaram o compatriota, obtidos ao serviço da seleção argentina contra a Inglaterra, seja o da "mão de Deus" ou o melhor golo do século passado.

Veja agora o vídeo que se tornou viral nas redes sociais: