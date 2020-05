Nuno Barbosa Hoje às 18:33 Facebook

Na base da recusa governamental à conclusão, em campo, da LigaPro, conforme já noticiou o JN, esteve a alegada falta de condições físicas e humanas nos clubes do segundo escalão para fazer frente à pandemia da covid-19.

Além disso, o retomar da edição 2019/20 da LigaPro obrigaria a uma maior movimentação de massas do que aquela que será provocada apenas pela Liga.

Voltando ao segundo escalão do futebol português, Académica, Estoril e Oliveirense foram alguns dos clubes que se manifestaram contra a decisão governamental, mas o Feirense tem sido dos mais ativos contra o término antecipado do campeonato. A SAD entende ter todas as condições que permitiriam a realização das 10 jornadas em falta, conforme se comprova pelo vídeo que mostramos de seguida com as instalações do Feirense destinadas à prática do futebol.

Veja o vídeo: