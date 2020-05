Vídeo mostra gato a ser um ás entre os postes

JN Hoje às 16:14 Facebook

O youtuber britânico Chris Dixon partilhou um vídeo nas redes sociais no qual mostra as habilidades do gato "Meownuel Neuer" na baliza e até o Bayern de Munique fez questão de brincar com o momento identificando o guarda-redes alemão Manuel Neuer.

Chris Dixon é um youtuber britânico conhecido pela paixão que tem pelo futebol, fonte de inspiração principal para os vídeos que produz para o canal "ChrisMD" que tem nesta plataforma digital e no qual já teve como convidado o internacional português Cristiano Ronaldo.

Entrevistas a estrelas da "bola", treino de livres, comentários a videojogos como o FIFA, entre muitos outros, são algum dos temas abordados pelo jovem, que conta já com mais de 4,8 milhões de inscritos no YouTube e mais de um bilião de visualizações.

Desta vez, foi o gato do youtuber a estrela. Na sala de estar de casa, Chris Dixon colocou uma baliza pequena e com uma bola do tamanho de uma de ténis de mesa ou golfe decidiu testas os reflexos do felino e este mostrou-se à altura do desafio, protagonizando "defesas" dignas do nome que lhe foi dado pelo dono.

O momento conta já com mais de 9,4 milhões de visualizações e até os alemães do Bayern de Munique brincaram com a situação e identificaram o guarda-redes Manuel Neyer na partilha da publicação que fizeram no Twitter.