Vídeo sobre os perigos da depressão vale prémio ao Feirense

SAD do Feirense recebeu o prémio de Responsabilidade Social de setembro, atribuído pela Liga Portugal e a Fundação do Futebol, com o vídeo "A depressão não escolhe caras".

Um vídeo a sensibilizar para a problemática da depressão, que contou com a participação de jogadores, elementos da equipa técnica e funcionários, valeu à SAD do Feirense o prémio de Responsabilidade Social no mês de setembro, atribuído pela Liga Portugal e pela Fundação do Futebol.

Segundo Emifer Freitas, coordenadora do Feirense Social, "a campanha 'A depressão não escolhe caras' surgiu como forma de assinalar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, com o objetivo de consciencializar a população para os problemas de saúde mental".

"Acreditamos que, devido aos problemas que o mundo atravessa, estes casos estejam em constante crescimento. A campanha foi feita em parceria com a instituição SOS Voz Amiga, uma IPSS de Lisboa, que trabalha diariamente com voluntários e tem uma linha de apoio constante e gratuita, de forma a apoiar pessoas que estejam nesta situação vulnerável", acrescentou a responsável.

Bernardo Guerra, Fábio Azevedo e Júlio Hipólito, dos departamentos de comunicação, marketing e multimédia da SAD fogaceira, juntaram-se à coordenadora do Feirense Social na cerimónia de entrega do prémio.