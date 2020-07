JN Hoje às 21:35 Facebook

O F. C. Porto esteve em vantagem, mas voltou a perder com o S. C. Braga. Foi a terceira derrota dos dragões frente aos guerreiros do Minho na presente temporada. Como o Sporting perdeu com o Benfica, os arsenalistas subiram ao terceiro posto e asseguraram a entrada direta na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa. O golo da vitória das águias foi festejado num dos camarotes do Municipal de Braga, onde estava o staff arsenalista.

O golo do empate, marcado por Ricardo Horta e que iniciou a reviravolta no marcador, surge de um remate frontal, aos 54 minutos, que desviou num jogador portista e traiu Diogo Costa.

Pouco depois, ao minuto 66, Fransérgio colocou o S. C. Braga na frente, depois de ter atirado ao poste.

O F. C. Porto adiantou-se no marcador em Braga, mas o golo de Uribe, o primeiro do colombiano com a camisola do F. C. Porto, nem sequer foi festejado, porque o jogador lesionou-se ao desviar a bola para o fundo da baliza arsenalista.

O médio teve mesmo que ser substituído, no caso por Sérgio Oliveira, e apesar do conforto dos colegas deixou o relvado do Municipal de Braga em lágrimas. Uribe fica em dúvida para a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, no próximo sábado.

Sérgio Oliveira entrou na partida a todo o gás e, pouco antes de Jorge Sousa mandar os jogadores para o balneário, também fez as redes da baliza do S. C. Braga abanar. No entanto, quanto recebeu a bola, antes de servir o médio, Soares foi apanhado pelo VAR em fora de jogo, pelo que o golo foi anulado.

Este jogo marcou as despedidas dos relvados do árbitro Jorge Sousa e do guarda-redes do S. C. Braga, Eduardo. Após o apito final, o treinador interino dos minhotos, Artur Jorge, não conseguiu travar as lágrimas.